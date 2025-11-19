نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيام عباس:' كنا نشعر بالاحباط بسبب عدم وجود بيوت سينمائية وإمكانيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الممثلة هيام عباس عن رأيها في التمثيل قائلة:' عالم التمثيل بوابة يقدر منها الفنان يوصل الكثير من الرسايل التي تخوض في نفسه إلي الجمهور.

كما تحدثت هيام عباس على هامش ندوتها اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة عن بداياتها في المسرح:' خلقت بقرية ما كان فيها أي مشروع مسرحي أو سينمائي أو تقدري تشوفي سينما وكل هذة الاشياء كانت بعيدة ثم عملت بمسرح الحكواتي كممثلة وجزء كإدارة، ووقتها كنا نشعر بالاحباط لأن مكنش عندنا بيوت سينمائية".

منذ انطلاق مسيرتها، شاركت في أكثر من مئة فيلم، وبرعت في تقديم أدوار نسائية متعددة، اكتسبت شهرة واسعة من خلال أدوارها في أفلام عربية هامة مثل: "حيفا"، "باب الشمس" و"الجنة الآن".



يتميز مسارها بالقدرة على العمل مع أجيال مختلفة من المخرجين، حيث عملت مع الرائد المخرج رشيد مشهراوي في فيلم "حيفا" والمخرج إيليا سليمان في فيلم "يد إلهية" وكذلك الأخوان عرب وطرزان ناصر، في فيلم "غزة مونامور".

على الصعيد العالمي، شاركت في أفلام ضخمة مثل فيلم "ميونيخ" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، "الزائر" للمخرج توماس ماكارثي وكذلك "بليد رانر 2049". كما حظيت بتقدير كبير لدورها في مسلسل "Succession"، إضافة إلى دورها في مسلسل "رامي".