نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيام عباس تكشف عن معايير اختيارها للأدوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الممثلة الفلسطينية هيام عباس عن معايير اختيارها للأدوار قائلة:' مش دايما أنا اللي بختار المشروع أحيانا الكاتب والمخرج هو اللي بيختارني ولكن أول سؤال بسألوا لنفسي هل هقدر ادخل جوا الشخصية اللي معروضة عليا ".



تابعت هيام عباس على هامش ندوتها:' إذا كان الفيلم عربي أو اجنبي لا بد أن أشعر بالشخصية واتعرف على وظيفتها ثم يأتي بعدها عدة مركبات أخرى منها القصة حتي لو الشخصية أعجبتني ولا أحب مصطلح الفن رسالة لأنني أشعر حينها بالاستعلاء ولكن هي مشاركة نحن نتشارك في شخصيات لنتساءل عنها ؟"

منذ انطلاق مسيرتها، شاركت في أكثر من مئة فيلم، وبرعت في تقديم أدوار نسائية متعددة، اكتسبت شهرة واسعة من خلال أدوارها في أفلام عربية هامة مثل: "حيفا"، "باب الشمس" و"الجنة الآن".



يتميز مسارها بالقدرة على العمل مع أجيال مختلفة من المخرجين، حيث عملت مع الرائد المخرج رشيد مشهراوي في فيلم "حيفا" والمخرج إيليا سليمان في فيلم "يد إلهية" وكذلك الأخوان عرب وطرزان ناصر، في فيلم "غزة مونامور".

على الصعيد العالمي، شاركت في أفلام ضخمة مثل فيلم "ميونيخ" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، "الزائر" للمخرج توماس ماكارثي وكذلك "بليد رانر 2049". كما حظيت بتقدير كبير لدورها في مسلسل "Succession"، إضافة إلى دورها في مسلسل "رامي".