نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شرنوبي يضيف الروح لموسيقى فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» مع «لعبة وبلعبها» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدّم فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» واحدة من أكثر لحظاته تأثيرًا عاطفيًا من خلال الأغنية «لعبة وبلعبها» بصوت محمد شرنوبي، التي صدرت للتو.

محمد شرنوبي يضيف الروح لموسيقى فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» مع «لعبة وبلعبها»

وتحمل الأغنية مزيجًا من الحزن والندم والانكسار، لتضيف بعدًا جديدًا وحميميًا لعالم الفيلم العاطفي، محوّلة لحظة بسيطة إلى تجربة موسيقية تبقى عالقة في ذاكرة الجمهور.



تفاصيل الاغنيه

الأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع عادل حقي، وتمتزج فيها الكلمات الشعرية مع لحن مؤثر يلامس هشاشة المشاعر بين الحب والفقدان. صوت شرنوبي يعكس كل كلمة بحسّية وصدق، متناغمًا مع عمق وتوتر أحداث الفيلم.



كونها صدرت للتو، فإن «لعبة وبلعبها» بدأت بالفعل تترك أثرها لدى الجمهور، مضيفة روحًا وعاطفة واضحة إلى موسيقى فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال».