عمرو يوسف يرد على فيديو "التجاهل" ويعتذر: "دينا صاحبتي.. وما قصدتش اللفظ الخارج"



القاهرة - محمد ابراهيم - نفى الفنان المصري عمرو يوسف تجاهله لزميلته دينا الشربيني خلال العرض الخاص لفيلمهما الجديد "درويش"، مؤكدًا أن الفيديو المتداول حول الواقعة أدهشه عند مشاهدته.

وقال يوسف في لقاء عبر أحد البودكاست: "الفيديو ده ضحكني جدًا.. قالوا إني تجاهلت دينا الشربيني! لأ طبعًا، دينا صاحبتي وحبيبتي وصديقة عزيزة، وبحبها جدًا، ومستحيل أتجاهلها".



وشدد على أن علاقته بدينا الشربيني قوية داخل وخارج العمل، معتبرًا أن تضخيم الموقف وتحريفه لا يعكس حقيقة العلاقة بينهما.

ويشارك في بطولة فيلم "درويش" كل من عمرو يوسف ودينا الشربيني إلى جانب عدد من النجوم، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

اعتذار عن "اللفظ الخارج"



كما قدّم عمرو يوسف اعتذارًا رسميًا للجمهور بعد الجدل الذي رافق تصريحًا أدلى به في المؤتمر الصحافي لفيلم "السلم والثعبان 2"، حيث استخدم لفظًا غير لائق أثناء حديثه عن جرأة العمل.



وأوضح يوسف أنه لم يقصد إطلاقًا استخدام هذا النوع من الألفاظ، وقال: "الناس عارفة إني شخص محترم.. اللي قلته كان بسبب التوتر والخوف على ردود الفعل، وأنا أعتذر لأي حد اتضايق من الكلام اللي اتقال، والجرأة في الفكرة مش في الألفاظ".

وأضاف أن التطور في السينما لا يعني استخدام لغة خارجة، بل تقديم أعمال حقيقية تكسر التابوهات دون الابتذال، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يستخدم ألفاظًا مماثلة في حياته اليومية.

يُذكر أن فيلم "السلم والثعبان 2" يقوم ببطولته عمرو يوسف وأسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، فيما يتولى إخراجه طارق العريان.