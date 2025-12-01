عمرو سعد: سعيد بتجربة "الست" وجاري التحضير لـ "بيت السعد" 2

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمرو سعد كواليس أعماله الفنية ومشواره خلال استضافته في راديو إنرجي 92.1 مع منة عامر، وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل أعماله الفنية.

تصريحات عمرو سعد



وعن قلة ظهوره الإعلامي، قال: "أخاف أن أتورط في انطباع عند الجمهور غير صحيح، ومؤخرًا اعتذرت عن عدد من التكريمات بسبب نفس الأمر".



وتطرق عمرو سعد عن مسلسله الأجهر، وقال: "المسلسل حقق نجاح جماهيري ولكن لم يحقق لي الطموح الكبير الذي كنت أريد تحقيقه".

فيلم "الست"



وبسؤاله عن تقديمه شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في فيلم الست الذي سيتم عرضه الفترة القادمة، قال: "كنت في مأزق صعب أن أقدم شخصية الرئيس ناصر، ولكني سعيد بالتجربة وأنني ضيف شرف، بجانب أن هذا المشروع مهم وكبير ويحترم الجمهور، كما أنني بحب تجربة مروان حامد"، وتابع: "قمت بالاستعداد للشخصية من خلال متابعة الرئيس ناصر في الكثير من الحركات التي يقوم بها، وتجنبت مشاهدة أي عمل تم تقديمه عن الرئيس ناصر ".



وأكمل حديثه عن أفلام السيرة الذاتية، وقال: "أغلب الانتقادات التي يتم تقديمها عن أفلام السيرة الذاتية يكون السبب فيها هو تفكير الجمهور في الشخصية الرئيسية صاحبة القصة ".



وكشف الفنان عمرو سعد خلال اللقاء عن العروض التي تلاقها لتقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، وقال: "أتعرض عليا الفيلم وكان أول مرة والفنان الكبير أحمد زكي مازال على قيد الحياة، ولكن المرة الثانية أنا رفضت خوض التجربة لأنني لم يكن لي بعد صورة ذهنية ثابتة عند الجمهور".



وعن تجربة تقديم برنامج "بيت السعد"، مع شقيقه أحمد سعد، قال: "الفكرة كانت لطيفة وكانت فكرة شقيقي المطرب أحمد سعد، وشدني في التجربة إنها فكرة حاولت الجمع بين تليفزيون الواقع والبرامج، وسيتم العمل على تقديم الجزء الثاني من البرنامج".

كواليس فيلم "مولانا"



وكشف عمرو سعد كواليس فيلم "مولانا"، وقال: "في البداية كنت خايف من الفيلم بسبب أن قضيته صعبة، ولأن النسخة الأولي من السيناريو مكنتش عاجبني وخوفت من تقديم الفكرة بسبب أن الموضوع شائك، ولكن بعد ذلك جلست مع القائمين على الفيلم وتناقشنا لتعديل بعد الأمور، وأخيرًا قدمت الشخصية كما جاءت في الفيلم، وفي فيلم مولانا تنازلت على نصف أجري ".



ونفى سعد أن يحل الذكاء الاصطناعي ai مكان الأشخاص وتحديدًا في الفن، وقال: "مهما تطورت التكنولوجيا لا أحد يستطيع أن يحل مكان روح ووجدان الإنسان، فالتجربة الإنسانية لها قيمتها".

أعمال عمرو سعد المقبلة



وعن أجدد أعماله، قال: "لم يتم تحديد اسم العمل الذي سيتم تقديمه في رمضان 2026، للمخرج أحمد خالد موسي على شاشة أم بي سي، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم"، وتابع: "المسلسل عودة للدراما المصرية الكلاسيكية وهو مسلسل كبير وضخم".



وأكمل: " مسلسل المتر تم الانتهاء التصوير منه وهو مسلسل لصالح أحد المنصات وسيتم طرحه قريبًا وهو يدور في إطار كوميدي".



وعن السينما، قال: "تم الانتهاء من فيلم الغربان وهيتم طرحه في 2026، وجاري ترجمته لأكثر من لغة بجانب تقديم أغنية خاصة به لكي تصل للعالمية".