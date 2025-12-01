ياسمينا سامي تطلق “أشيك بنت في مصر” باللهجة المصرية وبإيقاع شبابي سريع

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الفنانة ياسمينا سامي أحدث أغنياتها بعنوان “أشيك بنت في مصر”، وهي أغنية باللهجة المصرية، سريعة الإيقاع وتمزج بين الموسيقى العصرية والنقلات الشعبية الخفيفة، ما يمنحها طاقة مرحة وقريبة من الجمهور الشاب.

تفاصيل الأغنية

الأغنية تتناول ثقة الفتاة بنفسها، حضورها، كاريزمتها، وتميّزها عن الآخرين، مستخدمة مفردات جديدة رائجة على السوشيال ميديا مثل “ترندات، سيرش، ويكيبديا، استوريهات الواتساب”، ما جعل النص مواكبًا للغة العصر وواقع الحياة اليومية.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج فادي حداد الذي ركز على إبراز شياكة وحضور ياسمينا سامي من خلال مجموعة لوكات راقية ومتنوّعة ظهرت بها طوال الكليب، ما يعكس روح الأغنية التي تتمحور حول الأناقة والثقة بالنفس.

الكليب جاء بإيقاع سريع وصور قوية تتناغم مع شخصية ياسمينا ومع الرسالة التي تقدمها في العمل.

صناع أغنية “أشيك بنت في مصر”

أغنية "أشيك بنت في مصر" من كلمات محمود عادل كلازا وألحان بهاء عبد الهادي وتوزيع أحمد علي، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.