قبل طرح فيلم "الست".. ريهام عبدالغفور تدعم منى زكي وتوجه لها رسالة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة دعم للفنانة منى زكي، قبل عرضه فيلمها الجديد "الست"، والذي تجسد من خلاله شخصية أم كلثوم، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رسالة ريهام عبد الغفور لمنى زكي

وكتبت ريهام عبدالغفور: "أنا بحب وبحترم مشوار منى زكي ورحلتها وجرأتها وشجاعتها ومجهودها وإخلاصها ومحاولتها الدائمة في التغير والإختلاف، وطبعًا موهبتها العظيمة اللي ما يختلفش عليها اتنين ومستنيه أتفرج علي الفيلم وإن شاء الله تفاجئنا وتدهشنا وتبهرنا كالعادة ولنا في الله ظن لايخيب".

تفاصيل فيلم "الست"

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لـ أم كلثوم وشارك في بطولة العمل بجانب منى زكي، عدد كبير من الفنانين، ومن أبرز الفنانين: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وعمرو سعد، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وسيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.