آيتن عامر عن دخولها مجال الفن: "اللي وصلتله كان بمجهودي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة آيتن عامر عن تفاصيل وكواليس دخولها مجال الفن، وكيف وصلت لهذا النجاح، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة قنوات "دي إم سي".

تصريحات آيتن عامر

وقالت آيتن عامر: "كل اللي وصلتله كان بمجهودي، ومشتغلتش بالواسطة، بالرغم من انشغالي الدائم بالتصوير في بدايتي إلا أني كنت طالبة مجتهدة ضمن الأوائل في المعهد، كنت أنتهي من التصوير في السادسة صباحًا وبعدها أتوجه للمعهد، وأنام ساعتين قبل وصول الدكتور".

أحدث أعمال آيتن عامر

وتشارك آيتن عامر في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026.

أبطال وصناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

ويشارك في بطولة مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مع النجم ياسر جلال، عدد كبير من الفنانين من بينهم ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.