سقطت من شرفتها.. اتهامات لابنة نجمة شهيرة بقتلها

القاهرة - محمد ابراهيم -

لا تزال التحقيقات جارية في قضية وفاة الفنانة التركية غُللو، فيما أعلنت صحافية تركية بارزة عن انتهاء تقرير الطب الشرعي، موجّهة اتهامات مباشرة لابنة الراحلة.

فقد كشفت الصحافية سيفيلاي يلماز عبر برنامجها "إيلا روميسا – هذا الصباح" أن التقرير الشرعي اكتمل، وخاطبت ابنة غُللو، توغيان ألكم غولتر، باتهامات حادة، قائلة: "توغيان، التقرير صدر… ونتائجه ليست في صالحك. أنتِ من دفعتِ والدتكِ، فهي لم تسقط من تلقاء نفسها، وستتكشف الحقائق قريبًا."

وأضافت يلماز أن توغيان بدأت التخطيط للهرب فور ظهور نتائج التقرير، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

رسائل تكشف النية

وفي سياق متصل، صرّح مدير أعمال غُللو السابق، فردي آيدن، بأنه تقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة يتهم فيها الابنة بقتل والدتها، مؤكدًا امتلاكه رسائل نصية تثبت وجود نية مسبقة، من بينها: "هل يمكنك أن تجد لي قاتلًا لقتل أمي؟"

وكانت الفنانة غُللو قد توفيت في 26 سبتمبر/أيلول بعد سقوطها من نافذة شقتها في الطابق السادس بمنطقة تشينارجك في محافظة يالوفا، وذلك أثناء وجودها مع ابنتها وصديقة لهما، في حادثة صدمت الوسط الفني التركي.

وُلدت غُللو عام 1973 في إسطنبول، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1988 وهي في الخامسة عشرة، وحققت شهرة واسعة في التسعينيات بأغانيها الرومانسية ضمن موسيقى الأرابيسك. وبعد انقطاع قصير عقب زواجها، عادت إلى الساحة الفنية بعد طلاقها عام 2000 وواصلت تقديم أعمالها حتى رحيلها.