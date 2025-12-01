ثنائية نسرين طافش وأحمد صلاح حسني تعود للواجهة في موسم 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعيد الفنانة نسرين طافش حضورها القوي في الدراما الرمضانية من خلال مسلسلها الجديد «أنا وهو وهم»، الذي يُعد واحدًا من أكثر الأعمال المتوقع أن تثير اهتمام الجمهور في موسم رمضان 2026، ليس فقط لعودة طافش إلى الدراما المصرية بعد فترة هدوء، بل لأنها تقدّم هذه المرة تجربة مختلفة تُوقّع خلالها على العمل كممثلة وكاتبة للسيناريو للمرة الأولى، في خطوة تُبرز رغبتها في تقديم مشروع يحمل رؤيتها الفنية الخاصة.

ثنائية جديدة تُعيد نجاح الماضي

المسلسل يجمع نسرين طافش مع الفنان أحمد صلاح حسني في تعاون جديد يعيد للأذهان الكيمياء التي ظهرت بينهما في مسلسل «ختم النمر» عام 2020، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا. ورغم مرور سنوات على تجربتهما الأولى، إلا أن عودتهما في عمل درامي بطابع اجتماعي مشوّق ترفع سقف التوقعات لدى الجمهور الذي لطالما طالب برؤيتهما معًا مرة أخرى.

إخراج سوري بطابع مصري

يُشرف على إخراج العمل المخرج السوري المعروف زهير قنوع، الذي يعود إلى الدراما المصرية بعد غياب طويل، حاملًا معه بصمة بصرية ورؤية درامية تعتمد على العمق الإنساني وتقديم الشخصيات بتفاصيل دقيقة. وتتوقع مصادر داخل فريق العمل أن يقدم قنوع معالجة مختلفة لطبيعة العلاقات المتشابكة التي ينطلق منها المسلسل.

إنتاج ضخم واستعدادات مكثّفة

العمل من إنتاج شركة Billion Production، التي بدأت بالفعل في التحضير للديكورات وبناء عالم المسلسل قبل بدء التصوير الرسمي. وأكدت الشركة أنها في المراحل الأخيرة من التعاقد مع عدد من النجوم، من بينهم كمال أبو رية، ميمي جمال، ومادلين طبر، وذلك لضمان تقديم عمل متكامل يليق بعرضه في الموسم الرمضاني.

بوستر يثير الفضول قبل عرض المشاهد الأولى

الملصق الدعائي الأول، الذي حمل عنوان المسلسل باللغة الإنجليزية ME، HIM & THEM، نجح في إثارة اهتمام الجمهور سريعًا. فبينما تظهر نسرين طافش وهي تحمل فرشاة مكياج، في لقطة قد تعكس طبيعة شخصيتها المركّبة، يقف أحمد صلاح حسني في خلفية داكنة توحي بتوترات وأحداث مشتعلة ستُشكّل محور الدراما.

خطوة فنية مفصلية في مسيرة نسرين طافش

عودة نسرين ليست مجرد مشاركة جديدة في الدراما الرمضانية؛ بل هي خطوة مفصلية في مسيرتها، خصوصًا أنها تخوض تجربة الكتابة للمرة الأولى، ما يعكس رغبتها في الانتقال إلى مستوى آخر من التأثير الفني. وكانت طافش قد تحدثت في لقاءات إعلامية سابقة عن رغبتها في تقديم أعمال تعبّر عن رؤيتها ولا تعتمد فقط على الظهور أو التواجد الموسمي.

