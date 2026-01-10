الشوط الأول رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 11:15 مساءً - تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة السمراء مساء اليوم السبت 10 يناير 2026 صوب ملعب "أدرار" بالمغرب، حيث يكتب منتخب مصر فصلًا جديدًا من ملحمة البحث عن "النجمة الثامنة" في ربع نهائي ناري لكأس أمم إفريقيا 2025.

يصطدم طموح العميد حسام حسن بكبرياء الأفيال الإيفوارية في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول؛ فالفائز لن يحجز مقعدًا في المربع الذهبي فحسب، بل سيضرب موعدًا ثأريًا مع أسود التيرانجا (السنغال) في نصف النهائي.

ويدخل الفراعنة اللقاء متسلحين بصدارة المجموعة الخامسة وبانتصار عريض على بنين في ثمن النهائي، بينما تأتي كوت ديفوار منتشية بثلاثية في مرمى بوركينا فاسو.

متى تبدأ مباراة مصر اليوم؟

صافرة البداية وساعة الحسم في الصدام الكروي الكبير ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة بتوقيت مكة المكرمة)، وهو ما يُوافق الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع لمصر أمام كوت ديفوار

صلاح ومرموش يقودان الحلم المصري اليوم، فقد استقر حسام حسن على خطة متوازنة تجمع بين التأمين الدفاعي الخماسي والارتداد الهجومي السريع، ومن المتوقع أن يضم التشكيل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

جدار الدفاع الخماسي: أحمد فتوح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، ومحمد هاني.

محرك الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، وأحمد سيد "زيزو".

ثنائي الرعب الهجومي: محمد صلاح وعمر مرموش.

قنوات مجانية لنقل لقاء مصر وكوت ديفوار

تنقل المباراة على بي إن سبورت ماكس 2، وبعيدًا عن القنوات المشفرة تتوفر بدائل مجانية لمتابعة اللقاء عبر أقمار مختلفة: