حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 11:15 مساءً - بعيدًا عن حسابات الأرقام التقليدية يواجه المنتخب المصري الليلة اختبارًا هو الأصعب في مسيرته ببطولة "كان 2025"، فالمواجهة يحتضنها ملعب "أدرار" بأغادير في ربع النهائي، وهي صراع نفوذ بين تاريخ الفراعنة (7 ألقاب) وطموح الأفيال الإيفوارية (حامل اللقب).

لايف يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وساحل العاجل الأسطورة في كأس الأمم الأفريقية بجودة قوية hd الشوط الأول

تمتلك مباراة مصر اليوم أهمية كبيرة لأن الفائز منها سيكمل طريقه الوعر ليصطدم بمنتخب السنغال في نصف النهائي؛ مما يجعل لقاء الليلة "عنق الزجاجة" نحو منصة التتويج.

وخطة العميد من المتوقع أن تكون موفقة لترويض الأفيال رغم غياب محمد حمدي (للإصابة بالرباط الصليبي) والشكوك حول جاهزية تريزيجيه، إذ يراهن حسام حسن على الهجوم بين محمد صلاح وعمر مرموش، كما يعتمد على تأمين دفاعي خماسي لامتصاص الاندفاع البدني الإيفواري.

ومن المتوقع أن يكون زيزو هو "الجوكر" في خط الوسط لربط الخطوط؛ مما يمنح الفراعنة مرونة تكتيكية لمواجهة ضغط النسور المبكر.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مصر اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة بتوقيت مكة)، ويُمكن مشاهدتها من خلال ما يلي:

عبر التلفاز (مجانًا): القناة الجزائرية الأرضية (نايل سات - تردد 11680 أفقي).

بجودة HD: تذاع المباراة حصريًا عبر beIN Sports MAX 1 بتعليق علي محمد علي.

رقميًا: يمكنك المتابعة عبر تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect، وفي حال كنت خارج الشرق الأوسط، توفر قناة Channel 4 البريطانية بثًا مجانيًا عبر موقعها الرسمي.

تفاصيل مباراة مصر وكوت ديفوار