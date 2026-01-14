لايف لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:29 مساءً - تُحبس الأنفاس اليوم مع الساعة السابعة مساءً حينما تنطلق صافرة حكم مباراة مصر والسنغال.. تلك المباراة التي ينتظرها الجماهير من كل حدب وصوب لمعرفة من سيكون له الغلبة في الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا النسخة الحالية، إذ يطمح محمد صلاح ورفاقه في القيام بأداء استثنائي تلك المباراة أمام الفريق السنغالي لتحسين فرصته في الفوز.

تستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ويستعد المنتخب المصري إلى مواجهة نظيره السنغالي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فإما الفوز أو الاستبعاد من النهائي، حيث يتأهل الفائز من مباراة مصر والسنغال إلى مواجهة الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا لتكون المباراة النهائية هي الحاسمة.

تفاصيل مباراة مصر والسنغال اليوم

الموعد: اليوم الأربعاء 14 يناير 2026.

التوقيت: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الملعب: ملعب ابن بطوطة في طنجة.

المعلق: علي محمد علي.

الحكم: الجابوني "بيير أتشو".

القناة الناقلة: بي إن سبورت ماكس اتش دي 1، بالإضافة إلى الجزائرية الرياضية.

البث المباشر: بي إن كونكت، تطبيق تود.

كيف يفكر حسام حسن في طريقة لعب منتخب مصر أمام السنغال؟

من المُقرر أن يعتمد حسام حسن "المدير الفني للمنتخب المصري" على خطة متوازنة من ناحية الدفاع والهجوم، ومن المقرر أن يعتمد على نفس العناصر التي اعتمد عليها مُسبقًا في مواجهة كوت ديفوار، وهي: