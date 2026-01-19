الكاف يُعلن عن عقوبات نارية للسنغال بعد أحداث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 03:29 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقفه الرسمي من الأحداث المثيرة للجدل التي رافقت المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وشهد اللقاء أجواءً مشحونة انتهت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب القاري عقب انتصاره بهدف دون مقابل، في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ضمن نهائي النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة.

وسادت حالة من التوتر داخل المستطيل الأخضر عقب قرار تحكيمي باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الأول، قبل أن ينجح الحارس إدوارد ميندي في التصدي لتسديدة إبراهيم دياز، مُبقيًا النتيجة على حالها.

وبعد دقائق قليلة، تمكن بابي جاي من تسجيل هدف حاسم للسنغال بتسديدة قوية لم يتمكن ياسين بونو من التعامل معها، ليقود أسود التيرانجا إلى اللقب القاري الثاني في تاريخهم، بعد إنجاز 2021.

وشهدت المباراة اعتراضات حادة من الجهاز الفني ولاعبي المنتخب السنغالي على بعض القرارات التحكيمية، وصلت إلى حد مغادرة أرض الملعب مؤقتًا، قبل تدخل قائد الفريق ساديو ماني الذي أعاد زملاءه لاستكمال اللقاء.

الكاف يشن هجوم لاذع علي أحداث الشغب في مباراة السنغال ضد المغرب

وفي بيان رسمي، شدد الكاف على رفضه التام لأي تصرفات خارجة عن الروح الرياضية، سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الحكام.

ووقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

" أنه تم فتح تحقيقًا موسعًا في جميع الوقائع التي صاحبت نهائي كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه يقوم حاليًا بفحص كافة المقاطع المصورة المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المباراة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات رسمية بحق المتسببين فيها.

وأوضح كاف في بيانه:

"أن ما حدث خلال نهائي البطولة بين منتخبي المغرب والسنغال يُعد سلوكًا مرفوضًا ولا يتماشى مع القيم التي تقوم عليها المنافسات القارية، سواء على مستوى تصرفات بعض اللاعبين أو ما صاحب اللقاء من تجاوزات داخل أرض الملعب".

وشدد:

"يؤكد الاتحاد القاري رفضه القاطع لأي ممارسات غير رياضية، لا سيما تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات، مشددًا على ضرورة الالتزام بروح اللعب النظيف واحترام القوانين في جميع المسابقات التي ينظمها".

واختتم: