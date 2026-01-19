وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا مع حاكم مينيسوتا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 03:29 مساءً - كشفت عدد من المصادر الرسمية مؤخرًا، بأن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيق مع حاكم مينيسوتا وعمدة مينيابوليس، ويكون ذلك في إطار إعاقتهم لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

تحقيقات وزارة العدل الأمريكية

أشارت تلك المصادر بأن وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بفتح التحقيق حول إذا كان تيم والز "حاكم ولاية مينيسوتا" وجاكوب فراي "عمدة مينيا بوليس، قد تسبب في إعاقة لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية، وأوضحت بأن التحقيقات جاءت بأسلوب ترهيبي ويهدف ذلك من أجل تخويف المعارضة السياسية.

فيما يأتي ذلك التحقيق الذي تم القيام به مؤخرًا، تزامنا مع بدء السلطات الأمريكية بالقيام بحملات حازمة من أجل مكافحة الهجرة في كل من مينيابوليس وسانت بول والتي استمرت لفترة.

وفي نفس السياق، فقد كشف مكتب والز إنه لم يتلقى أي إخطار بخصوص التحقيق، أما عن فراي فقد وصف التحقيق أنه محاوله لتخويفه وبالأخص "بسبب الدفاع عن مدينة مينيابوليس، وقوات إنفاذ القانون المحلية".