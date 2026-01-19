بعد ختام نسخة المغرب.. متى موعد كأس أمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 03:29 مساءً - أسدل الستار رسميًا على بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما توج منتخب السنغال باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، عقب مواجهة مثيرة أمام منتخب المغرب، حبست أنفاس الجماهير حتى لحظاتها الأخيرة، لتختتم نسخة حافلة بالندية والدراما الكروية.

وقبل انطلاق نسخة 2025، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن قرارات مصيرية تخص مستقبل البطولة، أبرزها اعتماد نظام إقامتها مرة كل أربع سنوات بدلًا من عامين، مع استحداث بطولة دوري الأمم الإفريقية بداية من عام 2028، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأجندة الدولية وتخفيف الضغط عن اللاعبين.

لكن قبل دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، تستعد القارة السمراء لمحطة استثنائية جديدة في عام 2027، مع إقامة النسخة السادسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا، والتي تحمل طابع تاريخي وتنظيمي فريد يجعلها من أكثر النسخ المنتظرة خلال السنوات المقبلة.

وأعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل موعد انطلاق البطولة إلى أغسطس 2027 بدلًا من فبراير، ضمن مساعي الكاف للتنسيق مع روزنامة البطولات القارية والدولية، وضمان أفضل ظروف تنظيمية وفنية للمنتخبات المشاركة.

وتكتسب نسخة 2027 أهمية خاصة، كونها تتزامن مع الذكرى السبعين لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، فضلًا عن كونها آخر نسخة تقام في الأعوام الفردية، بعد مصادقة الكاف رسميًا في ديسمبر 2025 على النظام الرباعي لإقامة البطولة بدءًا من نسخة 2028.