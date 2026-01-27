بشرى للمواطنين.. استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - خيم الهدوء التام على محطات التموين بمختلف محافظات الجمهورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير لعام 2026، حيث استمرت أسعار البنزين والسولار عند مستوياتها المعلنة سابقًا دون أي تحريك يذكر.

سعر البنزين اليوم

قد سجل لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا، بينما استقر بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، ووصل سعر لتر بنزين 95 الفاخر إلى 21 جنيهًا.

سعر السولار والغاز الطبيعي والبوتاجاز

السولار يعد المحرك الأساسي لقطاعي النقل والزراعة، فقد حافظ اللتر على سعره الثابت عند 17.50 جنيهًا، وهو ما ساهم بشكل مباشر في استقرار تكاليف شحن السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.

وفيما يخص غاز المنازل فقد استمر العمل بنظام الشرائح حيث تبدأ من 4 جنيهات وتصل إلى 7 جنيهات للمتر المكعب حسب حجم الاستهلاك، بينما استقرت أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 225 جنيهًا والتجارية عند 450 جنيهًا.