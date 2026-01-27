لو معاك يورو.. إليك سعر اليورو اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - استهلت العملة الأوروبية الموحدة تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 بحالة من الثبات النسبي الملحوظ أمام الجنيه المصري، حيث تعكس الأرقام المسجلة هدوءًا في وتيرة الطلب المحلي تزامنًا مع تراجعات طفيفة جدًا شهدتها الأسواق العالمية.

وقد تصدر البنك المركزي المصري واجهة المشهد المصرفي بتقديمه أفضل قيم للتداول، حيث استقر سعر الشراء لديه عند 55.7204 جنيهًا، بينما بلغت قيمة البيع نحو 55.8856 جنيهًا.

أسعار اليورو اليوم

أظهرت جولة سريعة على شاشات العرض في البنوك الوطنية والخاصة حالة من التقارب الشديد في تسعير اليورو، حيث اتفقت بنوك "مصر" و"القاهرة" و"قطر الوطني" و"العربي الأفريقي" عند مستوى شراء موحد بلغ 55.6482 جنيهًا مقابل 56.0587 جنيهًا للبيع.

وفي الوقت ذاته، قدم مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عروضًا متقاربة جدًا، مما يشير إلى وجود سيولة كافية وتغطية كاملة لاحتياجات السوق من العملة الصعبة.

على الصعيد الدولي، سجل اليورو تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.01% ليصل إلى ما يعادل 55.9472 جنيهًا.