ناقلة لكأس العالم مجانًا.. تردد قناة فارزيش سبورت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - تعد قناة فارزيش سبورت من القنوات الرياضية المفتوحة التي نجحت في جذب اهتمام عدد كبير من عشاق كرة القدم، خاصة لأنها تنقل مباريات قوية وبطولات عالمية بشكل مجاني دون الحاجة لاشتراك.

والقناة تهتم بتقديم تغطية رياضية متنوعة تشمل مباريات الأندية والمنتخبات، مع جودة بث عالية وتعليق مميز، وهو ما جعلها خيار مفضل للكثير من المتابعين الباحثين عن مشاهدة المباريات الكبرى بسهولة وعلى مدار الساعة.

تردد قناة فارزيش سبورت الجديد:

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

ويمكن تضبط التردد عن طريق النقر على زر الإعدادات من جهاز التحكم من ثم اختيار التثبيت اليدوي أو إدخال تردد جديد وتحديد القمر الصناعي ياه سات، بعد ذلك يجب كتابة بيانات التردد والنقر على زر البحث، وبعد ظهور القناة يجب حفظها ضمن قائمتك.