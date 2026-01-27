بعد نقل كأس أمم أفريقيا مجانًا.. تردد قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 09:29 مساءً - ازداد البحث الساعات الماضية، للتعرف على تردد قناة المغربية الأرضية 3 الجديد 2026 على القمر الصناعي النايل سات، جاء ذلك تزامنًا مع إعلان القناة عن نقلها لبطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم الحالي 2025-2026.

تردد قناة المغربية الأرضية 3

يمكنكم ضبط تردد قناة المغربية الرياضية 3 tnt الجديد 2026، وذلك على القمر الصناعي النايل سات، من خلال إدخال الترددات الآتية:

ضبط التردد: 11617.

أما الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

فيما تحتاج القناة لجهاز يدعم Multistream.

فور التعرف على تردد القناة المغربية الأرضية، يمكنكم تثبيتها على جهاز الريسيفر، وذلك من خلال النقر على زر أضف تردد جديد، ثم تحديد القمر الصناعي اللازم للقناة، من ثم كتابة كافة البيانات اللازمة للتردد، وأخيرًا انقر على بحث لتظهر القناة وبعد ذلك اضغط حفظ لتضاف بذلك إلى قائمتك.