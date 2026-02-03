الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء حاجتها إلى مليار دولار للتعامل مع الأزمات الصحية في 36 منطقة في العالم تعاني حالة طوارئ صحية حادّة، بما في ذلك غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي.

الصحة العالمية بحاجة لمليار دولار لمكافحة أزمات العالم الصحية في 2026

وقال المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية تشيكوي إيكويزو للصحافيين في جنيف إن "ربع مليار شخص يعيشون أزمات إنسانية تحرمهم من عوامل الحماية الأساسية: السلامة والمأوى والوصول إلى الرعاية الصحية"، محذّرا من أنه في ظل ظروف من هذا النوع "تزداد الاحتياجات الصحية.. بينما تتقلّص إمكانية الوصول إلى الرعاية".