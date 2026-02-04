تطورات.. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح ويكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:29 مساءً - ازدادت التساؤلات عن مصير مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح بين صفوف ليفربول بعد تداول أنباء عديدة عن رحيله.

أزمة محمد صلاح في ليفربول

مرّ اللاعب محمد صلاح بمعوقات خلال الفترة الأخيرة في ليفربول مع مدرب ليفربول، آرني سلوت، جعل مصيره بين صفوف ليفربول في حالة توتر.

محمد صلاح على مقاعد البدلاء في ليفربول

وجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء النادي الإنجليزي في عدد من المباريات خلال الفترة الأخيرة.

نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول

وهناك مؤشرات من إدارة ليفربول بأن نهاية عقد محمد صلاح بين صفوف الفريق الصيف المقبل وذلك للاستفادة من بيعه ماديًا.

خيارات ليفربول للتعاقد مع بديل محمد صلاح

وفي هذا الصدد، يدرس ليفربول خيارات بمن الذي سيحل محل محمد صلاح الصيف المقبل.

صفقة ديوماندي بديل محمد صلاح قيمتها 87 مليون جنيه إسترليني

وجاءت التوقعات على يان ديوماندي، جناح نادي لايبزيج، ومن المرجح أن يتم التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بقيمة 87 مليون جنيه إسترليني.

من هو ديوماندي بديل محمد صلاح؟

يعد ديوماندي من نجوم الدوري الألماني ويتميز بمهاراته العالية في خط الهجوم.

ويلقى العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل مانشستر يونايتد وآرسنال النظر لخطف ديوماندي.