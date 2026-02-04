نقابة المهن التمثيلية تعلن إيقاف مسلسل روح off:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:29 مساءً - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن قرارها بإيقاف مسلسل "روح OFF" بشكل نهائي، ومنع عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، وذلك بسبب ما وصفته بمخالفات صريحة ومتكررة للوائح وتعليمات العمل النقابي.

أسباب قرار الإيقاف النهائي لمسلسل "روح OFF"

أوضحت النقابة في بيان رسمي، أن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير للمنتج "بلال صبري، بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الفني، إلا أن هذه التحذيرات قوبلت بالتجاهل، ما دفع النقابة لاتخاذ قرار حاسم حفاظ على هيبة المهنة وحقوق أعضائها.

تفاصيل المخالفة الأخيرة لمسلسل "روح OF"

أشار البيان إلى أن آخر المخالفات تمثلت في ظهور المنتج "بلال صبري" بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمعه بالبلوجر "أم جاسر" أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية، في مخالفة واضحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

موقف نقابة المهن من المخالفات

شددت نقابة المهن التمثيلية على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتحايل على القوانين أو تجاوز الضوابط المعمول بها، مؤكدة أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها تمثل أولوية قصوى، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالقواعد المنظمة سيواجه إجراءات رادعة.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أن قرار إيقاف مسلسل "روح OFF" نهائي ولا رجعة فيه، التزامًا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل الوسط الفني.