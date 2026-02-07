علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 12:29 مساءً - يستعد نادي نهضة بركان المغربي لمواجهة نظيره نادي باور ديناموز الزامبي مساء اليوم السبت، على ملعب "ليفي مواناواسا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين نهضة بركان وباور ديناموز

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى بفوز كبير لنادي نهضة بركان بنتيجة (3 - 0) على باور ديناموز.

ويدخل نهضة بركان اللقاء برغبة في تأكيد تفوقه القاري وتأمين صدارة المجموعة، حيث يمتلك سجلاً جيداً في آخر 5 مباريات (فوزين، تعادلين، وهزيمة واحدة).

في المقابل، يطمح باور ديناموز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين صورته في البطولة بعد نتائج متعثرة في لقاءاته الأخيرة.

موعد مباراة نهضة بركان ضد باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

الساعة 03:00 عصراً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

الساعة 04:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ضد باور ديناموز

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 4، الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة نهضة بركان ضد باور ديناموز عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة اللقاء عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بـ beIN SPORTS أو من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect لمتابعة البث المباشر والتغطية الشاملة للمباراة.