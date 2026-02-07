اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 12:29 مساءً - يستعد نادي مانشستر يونايتد لاستضافة نظيره نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين في نوفمبر الماضي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2 - 2) على ملعب توتنهام.

ترتيب مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة، منتشياً بتحقيقه 3 انتصارات متتالية في الدوري تحت قيادة مدربه مايكل كاريك.

في المقابل، يسعى توتنهام، الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، لتحقيق أول فوز له في الدوري خلال عام 2026 وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 02:30 ظهراً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 03:30 عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 04:30 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports 1 HD وقناة beIN 4K، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سيتولى المعلق باسم الزير مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.