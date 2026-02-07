لا زيادة ولا تراجع.. أسعار السجائر اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 12:29 مساءً - حافظت أسعار السجائر اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 على حالة الاستقرار داخل الأسواق وفقًا للقوائم السعرية المعتمدة.

أسعار السجائر اليوم السبت 7 فبراير

وسط تساؤلات عن أسعار السجائر اليوم وردت من المواطنين الذين يعتبرون أن السجائر منتج أساسي في يومهم.

سعر سجائر كليوباترا

بلغت سعر عبوة سجائر كليوباترا كينج سايز عند 44 جنيهًا، فيما سجلت سعر عبوة سجائر كليوباترا سوفت كوين عند 44 جنيهًا، وطرحت سعر عبوة سجائر كليوباترا بوكس عند 44 جنيهًا.

وسجلت سعر عبوة سجائر كليوباترا بلاك ليبول عند 44 جنيهًا، وعبوة سجائر كليوباترا سوبر وصلت إلى 44 جنيهًا.

سعر سجائر ميريت ومارلبورو

عرضت سعر عبوة سجائر ميريت عند 105 جنيهات في السوق المحلي، أما سعر عبوة سجائر مارلبورو بلغت 97 جنيهًا، وطرحت عبوة سجائر مارلبورو كرافتد بسعر 79 جنيهًا، وعبوة سجائر (L&M) سعرها وصل 76 جنيهًا.