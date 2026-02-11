رياح وشبورة.. الأرصاد الجوية تكشف درجة الحرارة اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:29 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، وكذلك توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك.

درجة الحرارة اليوم

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجة الحرارة اليوم المتوقعة العظمى والصغرى، التي تكون على بعض المناطق، وتتمثل كما يلي:

القاهرة الكبرى: تسجل الصغرى 14 درجة، بينما العظمى 23 درجة.

الوجه البحري: تسجل الصغرى 14 درجة، بينما العظمى 23 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل الصغرى 13 درجة، بينما العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: تسجل الصغرى 11 درجة، بينما العظمى 24 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل الصغرى 14 درجة، بينما العظمى 31 درجة.

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت الهيئة في بيانها الصادر مؤخرًا، بأن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائل للدفء في أغلب الأنحاء، بينما سيكون بارد خلال فترة الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

أضافت الهيئة إنه من المتوقع نشاط للرياح في بعض من المناطق والتي تكون على فترات متقطعة، وذلك مع تساقط أمطار على فترات متقطعة ببعض المناطق، وأيضًا ظهور سحب منخفضة في مناطق أخرى مع رذاذ خفيف ولكنه غير مؤثر.

في نفس السياق، من المتوقع تكون الشبورة المائية بدء من الساعة 4 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا في بعض الأنحاء، وكذلك ستكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق مما يتسبب في تقليل مستوى الرؤية الأفقية.