تحقيق النصر والاستقلال.. ماذا قال اللواء عيدروس الزبيدي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:29 مساءً - أكد اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على ضرورة مواصلة النضال وتعزيز الاصطفاف من أجل النصر والدفاع عن القضية الجنوبية.

دعم اللواء عيدروس الزبيدي

تتصاعد أحداث الزخم الثوري من أجل دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، واللواء عيدروس الزبيدي، حتى يحصلون على الاستقلال ونصر القضية الجنوبية.

رسالة اللواء عيدروس الزبيدي إلى أبناء الجنوب

بعد غياب اللواء عيدروس الزبيدي عن الساحة لعدة أسابيع، ظهر مجددًا موجهًا رسالة إلى أبناء الجنوب عبر حسابة على منصة "إكس"، وخاطبهم:

"سلام عليكم وأنتم ترسمون مجدًا جديدًا في مسار ثورتنا التحررية الظافرة.. مُجسّدين بصمودكم وثباتكم أسمى قيم التلاحم والاصطفاف، دفاعًا عن وطنكم ودينكم وقيادتكم وقضيتكم العادلة".

وتابع: