فاروق جعفر يعلق بعد خسارة الزمالك: شكرًا لقطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:29 مساءً - تحدث لاعب نادي الزمالك السابق، فاروق جعفر، من خلال تصريحات تليفزيونية، خلال الساعات القليلة الماضية، وأكد بأن المرحلة المقبلة الخاصة بنادي الزمالك، تتطلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، إعداد أكثر من سيناريو فني، وذلك ليتم التعامل بشكل أكثر تميزًا مع المباريات المنتظرة القادمة.

تعليق فاروق جعفر على خسارة الزمالك

شدد فاروق جعفر خلال حديثه مؤخرًا، أنه يجب على الجهاز الفني لنادي الزمالك، ضرورة تنويع الأساليب الخططية للفريق وذلك في كافة المباريات المنتظرة والحاسمة المقبلة، لما يتناسب مع كل فريق أو مباراة.

مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

أوضح بأن مباراة زيسكو الأخيرة ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية، لا تعتبر معيار حقيقي ليتم الحكم على مستوى نادي الزمالك، وذلك لأن اللقاء جاء في ظروف فنية مختلفة عن السابق، وهي لا تعكس أداء القلعة البيضاء بشكل كامل وأساسي.

فاروق جعفر يشيد بقطاع الناشئين بالنادي

في نفس السياق، فقد أشاد فاروق جعفر بقطاع الناشئين بالنادي، وأكد بأن الفريق يضم عدد من اللاعبين المتميزين الذين لهم القدرة على دعم الفريق الأول الفترة القادمة، وأكد بأن الزمالك لديه بعض الأزمات في منطقة وسط الملعب، فيجب على الجهاز الفني إيجاد حلول مناسبة لذلك.