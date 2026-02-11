قائمة غيابات الزمالك ضد سموحة اليوم في الجولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 02:23 مساءً - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود 6 لاعبين في المواجهة المرتقبة أمام سموحة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

الزمالك في مواجهة سموحة لمواصلة الصراع علي القمة

يأمل نادي الزمالك في تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث، من أجل التمسك بوصافة جدول الدوري ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل فريق سموحة اللقاء بروح معنوية عالية، بعدما حقق انتصارًا ثمينًا في الجولة الماضية على حساب بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ما يمنحه دفعة قوية قبل هذه المواجهة المرتقبة.

قائمة غيابات الزمالك أمام سموحة

تشهد قائمة القلعه البيضاء غياب كلٍ من عمرو ناصر وآدم كايد وبارون أوشينج بسبب الإصابات، إلى جانب محمود جهاد الذي لم يكتمل تجهيزه فنيًا، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال استبعاد الثنائي محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

وتفرض هذه الغيابات تحديًا إضافيًا على الجهاز الفني في ظل أهمية المباراة، خاصة أن الزمالك يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والبقاء في دائرة المنافسة على صدارة جدول الدوري.