المخرج محمد سامي ممثلًا لأول مرة أمام يسرا في "قلب شمس" بعد نجاحاته المتتالية كأحد أهم وأشهر المخرجين المصريين أعلن محمد سامي عن انتقاله إلى أمام الكاميرات ليشارك ال إقرأ المزيد

بعد نجاحاته المتتالية كأحد أهم وأشهر المخرجين المصريين، أعلن محمد سامي عن انتقاله إلى أمام الكاميرات ليشارك الفنانة يسرا بطولة مسلسلها الجديد "قلب شمس".

وقال المخرج سامي عبر خاصية "القصة" في حسابه على "إنستغرام" مساء الاثنين: "أمس (الأحد) كان أول يوم تصوير في مسلسل "قلب شمس" للنجمة الكبيرة يسرا، التي أشاركها التمثيل لأول مرة".

ورغم أنه مخرج العمل، ظهر بجوار سامي المخرج خالد يوسف ليكشف عن مفاجأة أخرى للجمهور، حيث يقوم يوسف بإخراج أول مشاهده التمثيلية قائلاً: "النهاردة أول مشهد أمثله في حياتي، قعدت أفكر من يشاهدني ويقولي حلو أو وحش؟ شخص عنده خبرة كبيرة ويفهم جداً"، مضيفاً: "بحثت وفكرت ووجدت أخي الكبير وأستاذي خالد يوسف".

يذكر أن مسلسل "قلب شمس" من بطولة الفنانة يسرا ومحمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية، ويشارك في بطولته كل من درة، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وانتصار ، وسوسن بدر، وبسنت شوقي، وإدوارد، ومنة فضالي، وأحمد وفيق، وعمرو وهبة، ونور إيهاب، وأشرف زكي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وقبل أشهر، أعلن سامي عن تعاقده رسمياً على تصوير مسلسل درامي يمثل أولى تجاربه في عالم التمثيل تحت عنوان "8 طلقات"، قبل أن يتوقف العمل بشكل نهائي، دون الإفصاح عن السبب. وكان من المفترض أن يشارك في بطولة المسلسل، الممثل فتحي عبد الوهاب، ويخرجه أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، في باكورة تجاربه الإخراجية.