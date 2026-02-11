حبيب الجماهير.. معلق مباراة الزمالك ضد سموحة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 02:23 مساءً - يستعد نادي الزمالك لاستضافة نظيره نادي سموحة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد هيئة قناة السويس الجديد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.

نتائج المواجهات الأخيرة بين الزمالك وسموحة

تُشير الإحصائيات إلى تفوق نادي الزمالك في اللقاءات الأخيرة التي جمعته بنادي سموحة:

فاز الزمالك في آخر مواجهة بنتيجة (3 - 0).

انتهت مباراة سابقة بينهما بالتعادل السلبي (0 - 0).

حالة الفريقين في آخر 5 مباريات

يدخا الفارس الأبيض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية وتعادل واحد في آخر 5 لقاءات.

فيما يمر سموحة بفترة جيدة أيضاً، حيث حقق 4 انتصارات وتعرض لخسارة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة الزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة

ستنقل المباراة مباشرة وحصرياً عبر قناة ON Sport 1، وسيتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق عصام عبده، فيما سيقود اللقاء تحكيميًا الحكم محمد معروف.