اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الرياض ضد الخليج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 02:15 مساءً - يخوض الرياض تحدي هام على ملعبه مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، حيث يسعى لتحسين مركزه المتأخر في جدول الترتيب.

ترتيب الرياض والخليج قبل مواجهة اليوم

يدخل الرياض اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، جمعها من فوزين و6 تعادلات، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للهروب من منطقة الهبوط.

في المقابل، يدخل فريق الخليج اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 26 نقطة، بعد أن خاض 20 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات.

ويسعى الخليج لمواصلة عروضه الجيدة والتقدم أكثر في المنطقة الدافئة بجدول الدوري، مستنداً إلى تفوقه الفني النسبي في هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض والخليج في الدوري السعودي

تُعد شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لهذا الموسم، وقد خصصت الشبكة القنوات التالية لنقل اللقاء عبر ثمانية 1 HD.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الرياض والخليج

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية، الذي يتيح للمشتركين مشاهدة كافة مباريات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين بجودة عالية عبر الهواتف والمنصات الرقمية.

معلق مباراة الرياض والخليج

يتولى المعلق سعد يحيى مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر قنوات ثمانية.