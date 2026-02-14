بكام الجرام الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 02:15 مساءً - شهد سعر الذهب اليوم، السبت الموافق الرابع عشر من شهر فبراير لعام 2026، حالة من الاستقرار والهدوء فى بداية التعاملات الصباحية اليومية، حيث سجلت الأسعار عالميًا تذبذب وتغيير ملحوظ وفقًا لأخر تحديث، فقد جاءت أسعار أوقية الذهب بقيمة تبلغ 5043.5 دولار للبيع، بينما بقيمة تبلغ 5041 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم

جاء أخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت، في أسواق الصاغة المصرية، علمًا بأن الأسعار تختلف حسب العيار والجرام من مكان لأخر، وتمثلت تلك الأسعار لتكون كما يلي:

سعر جرام عيار 24، سجل الآن بقيمة تبلغ 7685.5 جنيه للبيع، وكذلك 7628.5 جنيه للشراء.

سعر جرام عيار 22، سجل الآن بقيمة تبلغ 7045 جنيه للشراء، وكذلك 6993 جنيه للبيع.

سعر جرام عيار 21، سجل الآن بقيمة تبلغ 6725 جنيه للبيع، وكذلك 6675 جنيه للشراء.

سعر جرام عيار 18، سجل الآن بقيمة تبلغ 5764.5 جنيه للبيع، وكذلك 5721.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، وفقًا لأخر تحديث منذ قليل، ليكون بقيمة تبلغ 53800 جنيه مصري للبيع، وكذلك عند قيمة تبلغ 53400 جنيه للشراء.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في الأسواق

تمثلت أسعار السبائك الذهبية اليوم في الأسواق المحلية تتمثل على النحو التالي: