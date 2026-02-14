بدون تشفير.. اطّلع على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 02:15 مساءً - يستضيف مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب جوارديولا، فريق سالفورد سيتي على ملعب "الاتحاد"، ويدخل السيتيزنز اللقاء بذكرايات مواجهة الموسم الماضي في دور الـ 64، والتي انتهت بفوز كاسح بنتيجة (8-0).

ويسعى الفريق السماوي لتحقيق فوز مريح يؤمن عبوره للدور التالي، مستغلاً الفارق الفني الكبير بينه وبين النمور.

ومن المتوقع أن يمنح جوارديولا فرصة لبعض العناصر الشابة والبديلة في هذه المواجهة، خاصة مع استمرار المنافسة الشرسة في الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي

تُبث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي حصرياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس، وقد تم تخصيص beIN Sports HD 1.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وسالفورد

يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال خدمة beIN Connect للمشتركين، أو عبر تطبيق TOD للبث الرقمي التابع للشبكة.

معلق مباراة مانشستر سيتي وسالفورد

يتولى المعلق محمد بركات مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.