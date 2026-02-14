مواجهة هامة بين ريال مدريد وسوسيداد.. مواعيد مباريات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 02:15 مساءً - يهتم عشاق وجماهير كرة القدم، بالتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 14 فبراير الحالي لعام 2026، حيث يشهد اليوم عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات.

كذلك تقام مباراة حرس الحدود ضد زد في بطولة كأس مصر، وذلك في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر، ويتم نقل اللقاء عبر قناة On Sports 1.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

جاءت مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا لتتمثل كما يلي:

ماميلودي صن داونز ومولودية الجزائر، في الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

الهلال السوداني وسانت إيلوا لوبوبو، في الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

الترجي الرياضي وبترو أتليتكو، في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

بيراميدز وباور ديناموز، في الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 4.

نهضة بركان وريفرز يونايتد، في الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم

تمثلت مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم لتكون كالآتي:

الزمالك وكايزر تشيفز، في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

المصري وزيسكو، في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD.

اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي، في الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أما عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم تتمثل لتكون على النحو التالي:

إسبانيول وسيلتا فيجو، في الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 HD.

خيتافي وفياريال، في الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 8.

إشبيلية وألافيس، في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 9.

ريال مدريد وريال سوسيداد، في الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

في نفس السياق، فقد تمثلت مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي لتكون كالتالي:

بيرتن ألبيون ووست هام يونايتد، الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت انجليش 1.

مانشستر سيتي وسالفورد سيتي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 1 HD.

أستون فيلا ونيوكاسل، في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

ليفربول وبرايتون، في الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تكون مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم على النحو التالي: