آخر تحديث الآن.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 02:15 مساءً - أعلنت بورصة الدواجن عن سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت الموافق 14 فبراير الحالي لعام 2026، حيث سجلت الأسعار حالة من الهدوء الطفيف خلال بداية التعاملات اليومية الصباحية، وذلك وفقًا لما أعلنته الشعبة العامة للدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أوضحت الشعبة العامة للدواجن، بأن سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت، يتراوح ما بين 24 جنيه إلى 34 جنيه في الأسواق المحلية، أما عن سعر الكتكوت الأبيض قطعان، فقد سجل وفقًا لآخر تحديث عند 15 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت في المزارع اليوم

بلغت أسعار الكتاكيت في المزارع اليوم وفقًا لأخر تحديث منذ قليل ليكون كما يلي:

سعر الساسو اليوم، سجل بقيمة 9 جنيه.

سعر الساسو بيور اليوم، سجل بقيمة 10 جنيه.

سعر البلدي اليوم، سجل بقيمة 8.5 جنيه.

سعر الهجين اليوم، سجل بقيمة 9.5 جنيه.

سعر جيل ثان اليوم، سجل بقيمة 9 جنيه.

سعر روزي بيور اليوم، سجل بقيمة 8 جنيه.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

جاءت أسعار كتاكيت الشركات اليوم السبت لتكون على النحو التالي: