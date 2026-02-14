الرياض - كتبت رنا صلاح - تؤدي الفنانة اللبنانية إليسا شارة مسلسل “على قد الحب” الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل وهو من بطولة نيللي كريم التي شاركت متابعيها هذا الخبر.

إليسا تغنّي تتر مسلسل على قد الحب الرمضاني

بدورها، نشرت الشركة المنتجة للعمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطلي العمل نيللي كريم وشريف سلامة مع إليسا، وعلقت عليها: “إليسا تغني تتر مسلسل على قد الحب رمضان 2026، كلمات وألحان عزيز الشافعي وموسيقى نادر حمدي”.

والمسلسل هو من تأليف مصطفى جمال وإخراج خالد سعيد، وتدور أحداثه حول سيدة أعمال ناجحة، تجد نفسها في مواجهة مع ماض يأبى النسيان، إذ يطفو حدث قديم على السطح ليزلزل استقرارها ويقذف بها في دوامة من التشتت، واضعةً نجاحها ومستقبلها أمام خيارين: التجاوز أو الانهيار.

ويشارك نيللي كريم في بطولة المسلسل كل من الفنانين شري سلامة ومها نصار وأحمد ماجد ومحمد على رزق ومحمود الليثي.

من جهة أخرى، أعربت إليسا عن أسفها لكارثة سقوط المبنى السكني فوق رؤوس ساكنيه في طرابلس، مخلفاً ضحايا أبرياء وجرحى ومشردين بلا سقف يأويهم، شاجبة تذكّر أهالي طرابلس فقط قبل الانتخابات، ومؤكدة أن بيانات الاستنكار والتضامن معهم لا تُجدِهم نفعاً، حسب ما كتبت على منصة “أكس”.

وأضافت “كارثة جديدة ولا حياة لمن تنادي، أهل طرابلس مش بس حتى تتذكروهم قبل الانتخابات، الاستنكارات وبيانات التضامن ما إلها نفع”.

وسألت إليسا “وين الدولة وأغنياء طرابلس ما بيتحركوا قبل كارثة ثالثة بيدفع متل العادة الموطن المعتر ثمنها”. وختمت “الله يصبّر عائلات الضحايا ويرحم روحهم”.