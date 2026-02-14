القنوات الناقلة لمباراة سيمبا ضد الملعب المالي وكيفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 03:29 مساءً - تعرف على كيفية مشاهدة مباراة سيمبا التنزاني ونظيره الملعب المالي، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين اليوم السبت 14 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

سيمبا في مواجهة "تحصيل حاصل" أمام متصدر المجموعة

يستضيف سيمبا فريق الملعب المالي على ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام. ويدخل الفريقان اللقاء بوضعية متباينة تماماً في المجموعة الرابعة

ويتربع الملعب المالي على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وقد ضمن بالفعل تأهله إلى الدور ربع النهائي.

فيما يتذيل سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط، وفقد رسمياً آماله في التأهل قبل خوض هذه الجولة.

القنوات الناقلة لمباراة سيمبا والملعب المالي اليوم

تُنقل المباراة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس، وقد تم تخصيص beIN Sports HD 6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة سيمبا والملعب المالي

يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.

معلق مباراة سيمبا والملعب المالي

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على هذه المباراة للمعلق الرياضي أحمد سوكو.