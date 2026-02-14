وزير الخارجية يلتقي مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة والوقاية منها على هامش قمة الاتحاد الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 04:23 مساءً -

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ يناير، الدكتور جان كاسايا، مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة والوقاية منها، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي يوم السبت ١٤ يناير، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة الصحة والأمن الدوائي في القارة الأفريقية.

أكد وزير الخارجية الحرص على تعزيز الشراكة مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، واستعدادها لنقل خبراتها وتجاربها الرائدة في المجالات الصحية والدوائية، ودعم برامج بناء القدرات وتعزيز الاستجابة للتحديات الصحية الطارئة، منوهاً بالتعاون القائم في مجالات توفير الإمدادات الطبية واللقاحات وتعزيز التكامل القاري في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة النظم الصحية بالدول الأفريقية وقدرتها على مواجهة الأزمات الصحية بكفاءة واستدامة.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن هيئة الدواء المصرية تعد أول جهة في أفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية واللقاحات، مع التقدم نحو المستوى الرابع، ومؤكدًا استعداد مصر لوضع هذه الخبرات في خدمة القارة لتوحيد المعايير وتعزيز موثوقية المنتجات وتسريع الإنتاج المحلي المستدام، مستعرضاً التجربة الوطنية المصرية الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها نموذجًا يعكس أهمية توفير طلب منظم ومستدام على الخدمات والمنتجات الصحية لضمان نجاح استراتيجيات التصنيع المحلي.

من جانبه، أعرب مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم منظومة الصحة العامة بالقارة، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود تعزيز الأمن الصحي في أفريقيا.