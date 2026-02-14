رئيس الوزراء من أمام طائرة طراز إير باص 350 - 900: الاتفاق على 16 طائرة خلال السنوات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 04:23 مساءً - عبر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن سعادته بانضمام أول طائرة من طراز إير باص 350 - 900 إلى اسطول مصر للطيران، موضحا إنه تم الاتفاق مع الشركة على 16 طائرة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: حرصت على المستوي الشخصي على الوصول لهذا الحلم بتطوير منظومة الطيران التي هي جزء من قوة مصر الناعمة وزيادة حركة السياحة لمصر وبالتالي تطوير الخطوط الوطنية الناقلة للطيران وتحسين جودة الخدمة بالمطارات للوصول لحلم 30 مليون سائح.

وتابع: تعاقدنا مع موسسة التمويل الدولية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية .

وكان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني قد أشار إلى أن انضمام الطائرة الجديدة إلى أسطول شركة مصر للطيران يمثل نقلة نوعية في مسيرة تحديث الأسطول وتعزيز قدرات الشركة الوطنية في تقديم خدمات متميزة للمسافرين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.