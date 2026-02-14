هل يحسمها النادي المصري.. فرص تأهل نادي الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر بأن تعقد مساء اليوم، ضمن أخر الجولات وهي السادسة لبطولة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، لهذا الموسم 2026.

موعد مباراة الزمالك وكايزر اليوم

تفصلنا ساعات قليلة على موعد مباراة الزمالك وكايزر، التي تقام مساء اليوم السبت الموافق 14 - 2 - 2026، وتكون ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم الحالي 2025-2026، حيث تبدأ صافرة الشوط الأول في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

يتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني، وذلك في ترتيب المجموعة الرابعة للبطولة، برصيد عدد 8 نقاط، أما عن فريق كايزر تشيفز يتواجد في صدارة المجموعة برصيد عدد 10 نقاط، لذلك يمتلك القلعة البيضاء عدد من الفرص التي تضمن وصوله لربع نهائي الكونفدرالية، وبذلك سيتأهل مباشرة لدور الثمانية من البطولة.

تحدي هام لنادي الزمالك قبل مباراة الليلة

إذا انتهت مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، مساء اليوم، بالتعادل السلبي سيكون لديه 9 نقاط، وقد يتأهل للدور التالي في حالة عدم فوز النادي المصري على فريق زيسكو يونايتد في المواجهة الأخرى بالمجموعة.

أما في حالة خسارة الزمالك، سيكون رصيده عند 8 نقاط، وقد يتأهل في حالة عدم فوز النادي المصري، الذي يتواجد حاليًا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما في حالة تعادل الفريق البورسعيدي أمام زيسكو، ففي تلك الحالة سيتأهل الأبيض بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.