رمضان 2026 فلكيًا.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 08:15 مساءً - توضح الحسابات الفلكية أن هلال شهر رمضان لعام 1447 هجريًا سيولد يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، ومع ذلك، فإن مدة بقاء القمر بعد غروب الشمس في أغلب الدول العربية والإسلامية لن تسمح برؤيته بالعين المجردة.

مدة بقاء الهلال في مصر

في يوم الرؤية، يغرب القمر بعد الشمس بثلاث دقائق في مكة المكرمة، وبأربع دقائق في القاهرة، أما في باقي محافظات مصر فتتراوح مدة بقائه بين ثلاث وأربع دقائق فقط.

وضع الهلال في العواصم العربية

في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، تتراوح فترة بقاء القمر بعد غروب الشمس بين دقيقة و12 دقيقة، بينما في المنامة بالبحرين، ودبي وأبوظبي في الإمارات، ومسقط في عُمان، وطهران في إيران، يتزامن غروب القمر مع غروب الشمس.

وفي كراتشي بباكستان يختفي القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، وفي كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا بأربع دقائق.

غرة رمضان 1447 هجريًا

بحسب هذه الحسابات، يكون الأربعاء 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان، وتكون بداية شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

أول أيام رمضان في الدول العربية

التوقعات الفلكية تشير إلى أن الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر المبارك، مع انتظار إعلان الرؤية الشرعية مساء الثلاثاء 17 فبراير لحسم الموعد رسميًا، وتختلف بدايات الشهر بين بعض الدول وفقًا لطريقة الاعتماد، سواء بالرؤية المباشرة أو بالحسابات الفلكية الدقيقة.

موعد عيد الفطر 2026

وفق الحسابات نفسها، من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر لعام 1447 هجريًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، بعد إتمام 30 يومًا من الصيام، على أن يصدر الإعلان النهائي بعد تحري هلال شوال.