وزير الخارجية يؤكد لنظيره البوروندى أهمية التمسك بروح التوافق بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 08:16 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إدوارد بيزيمانا وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية البوروندي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعرب عبد العاطى، عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، خاصة في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية، مشدداً على دعم مصر لبوروندي خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا اهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية، ومثمنا دور الرئاسة البوروندية الحالية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل NBI، مرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية لاستعادة الشمولية وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الوزيران الآراء حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية لاسيما منطقة البحيرات العظمى، حيث أكد وزير الخارجية على دعم جهود الوساطة من أجل التواصل إلى حلول بشأن كافة النقاط الخلافية العالقة التي تحول دون تفعيل اتفاق السلام الشامل، مشيراً إلى أهمية ربط تحقيق السلام واستعادة الاستقرار بتحقيق التنمية وضمان استدامتها في إطار مقاربة شاملة، وكذلك استعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف في منطقة شرق الكونجو وتطلعنا للمساهمة في إجراءات بناء الثقة والتي قد تسهم في التوصل لتهدئة حقيقية بين الطرفين.