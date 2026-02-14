رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مبارة الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 08:15 مساءً - يستقبل استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مساء اليوم السبت 14 فبراير مواجهة من العيار الثقيل، حيث يصطدم الزمالك المصري بضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ختام ماراثون دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2026.

يدخل الفارس الأبيض اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، باحثًا عن انتصار يضمن له الصدارة الرسمية وتفادي الحسابات المعقدة مع المصري البورسعيدي، خاصة وأن الخصم الجنوب إفريقي يتربع حاليًا على القمة بـ 10 نقاط.

وقد استقر الجهاز الفني للزمالك على اللعب بالزي الأبيض التقليدي في هذه المباراة التي لا تقبل أنصاف الحلول، وسط طموحات كبيرة لمصالحة الجماهير بعد التعثر المفاجئ في الجولة الماضية والعبور نحو ربع النهائي بروح البطل.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

تنطلق صافرة البداية لهذه القمة الإفريقية في تمام الساعة:

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

ستكون الجماهير في مكة المكرمة والدوحة وبغداد على الموعد عند السابعة مساءً.

وفي دبي وأبوظبي يبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساءً.

المتابعون في تونس والجزائر والمغرب يمكنهم مشاهدة المباراة في تمام الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم

تنفرد شبكة بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3 لجمهورها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتوفر المباراة للمشاهدين داخل جمهورية مصر العربية عبر البث الأرضي لقناة Time Sports (أون تايم سبورتس الأرضية)، بالإضافة إلى توفر البث الرقمي عبر تطبيق TOD للمشتركين.

من هو معلق مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز الليلة؟

وقع اختيار إدارة القنوات على المعلق الرياضي علي محمد علي ليكون واصفًا ومعلقًا على مجريات هذا الصدام المصري الجنوب إفريقي، حيث سيصحب المشاهدين طوال الـ 90 دقيقة لتحليل أداء اللاعبين ورصد التقلبات التكتيكية فوق أرضية الميدان.

حكام مباراة الزمالك وكايزر تشيفز السوداني

أسند الاتحاد الإفريقي كاف إدارة هذه المباراة لطاقم تحكيم سوداني بقيادة: