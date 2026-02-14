شاهدها على المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 08:15 مساءً - يستضيف باير ليفركوزن فريق سانت باولي على ملعب "باي أرينا"، ويسعى "ليفركوزن" لمواصلة انتصاراته وتثبيت أقدامه في مراكز المقدمة.

ترتيب باير ليفركوزن وسانت باولي

يحتل باير ليفركوزن المركز السادس برصيد 36 نقطة من 20 مباراة، حقق خلالها 11 انتصاراً و3 تعادلات.

ويدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على سانت باولي نفسه في كأس ألمانيا بنتيجة (3-0) مطلع شهر فبراير الحالي

فيما يمر سانت باولي بوضعية صعبة حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة فقط، ويطمح لتحقيق مفاجأة تبعده عن مناطق الهبوط.

موعد مباراة باير ليفركوزن وسانت باولي اليوم

تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

04:30 عصراً: بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم.

05:30 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وعمان.

06:30 مساءً: بتوقيت دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وسانت باولي اليوم

تُنقل مباريات الدوري الألماني في المنطقة العربية عبر المنصات الرقمية وشبكة MBC، وقد تم تخصيص الوسائل التالية للقاء:

تطبيق شاهد (Shahid VIP): الناقل الرقمي الحصري.

قناة MBC شاهد | رياضة.

معلق مباراة باير ليفركوزن وسانت باولي

أسندت الجهات الناقلة مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة للمعلق فهد عريشي.