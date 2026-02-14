يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي وبترو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 08:15 مساءً - تحت ضغطِ الهوية القارية وتطلعاتِ جماهير المكشخة، يستقبل ملعب حمادي العقربي برادس مواجهةً لا تعرفُ التراجع اليوم السبت 14 فبراير، حيث يصطدم الترجي الرياضي التونسي بضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي في ليلةِ الحسم بالمجموعة الرابعة.

يدخل بطل تونس اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويًا مع خصمه الأنجولي، مما يجعل المباراة بمثابة نهائي صريح لتحديد مرافق الملعب المالي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2026.

وتأتي هذه المواجهة في ظروف استثنائية للترجي بعد إقالة ماهر الكنزاري وتكليف الفرنسي كريستيان براكوني بمهمة العبور بالفريق من هذه المرحلة الحرجة، معتمدًا على خبرات لاعبيه وتاريخ النادي الحافل بالألقاب الإفريقية لتجنب سيناريوهات التعادلات المعقدة وحسم التأهل.

موعد مباراة الترجي وبيترو أتلتيكو والجدول الزمني

تنطلق شرارة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، بينما يستعد عشاق الكرة في القاهرة والقدس والخرطوم للمتابعة عند السادسة مساءً.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً، يبدأ البث بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، في حين تنطلق المباراة عند الثامنة مساءً بتوقيت دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد بيترو أتلتيكو اليوم

تمتلك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث هذه الملحمة القارية، حيث خُصصت قناة beIN Sports HD 2 لنقل أحداث المباراة مباشرة.

كيف تشاهد مباراة الترجي ضد بيترو أتلتيكو عبر الإنترنت؟

تتيح الشبكة للمشتركين فرصة المشاهدة عبر المنصات الرقمية من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect لمتابعة مباراة الترجي ضد بيترو أتلتيكو عبر الأجهزة الذكية.

معلق مباراة الترجي الرياضي وبيترو أتلتيكو

سيكون الموصف الرياضي عصام الشوالي هو الصوت المرافق للجماهير في هذه الليلة الحاسمة، حيث سيتولى التعليق على أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، لإضفاء نكهة من الحماس والتحليل الدقيق لكل تفاصيل المواجهة التي ستحدد مصير شيخ الأندية التونسية في المسابقة.

من هو حكم مباراة الترجي وبيترو أتلتيكو في رادس؟

أنيطت مهمة إدارة هذا الصدام الكبير للحكم الدولي الكيني بيتر واويرو الذي سيقود طاقمًا تحكيميًا مكلفًا بضبط مجريات اللعب وضمان خروج المباراة بأفضل صورة فنية.