أهمية تناول التمر خلال رمضان: فوائد متعددة تقي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 07:22 مساءً - يعتبر التمر أول ما يتناوله الصائم عند الإفطار، فهو يمد الجسم بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، التي يمتصها الجسم بسرعة، ما يمنحه شعور فوري بالنشاط والطاقة بعد ساعات طويلة من الصيام.

فوائد التمر في تحسين عملية الهضم

الألياف الغذائية في التمر تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتقلل من احتمالات الإمساك بعد الإفطار، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام ويجعل عملية الهضم أسهل بعد تناول وجبة الإفطار.

تنظيم مستوى السكر في الدم

التمر يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، ويمنح الجسم طاقة سريعة، كما أنه يساعد في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم عند تناوله باعتدال، وهو مفيد للصائمين للحفاظ على نشاطهم طوال فترة المساء.

أهمية التمر في دعم صحة القلب والأوعية الدموية

البوتاسيوم والمغنيسيوم في التمر يساهمان في تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم داخل الشرايين، بينما تساعد الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ما يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الأمراض القلبية.

أهمية التمر في تقوية المناعة وتحسين إنتاج الدم

التمر يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الحديد والنحاس، التي تدعم جهاز المناعة وتساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يقلل من شعور التعب والإرهاق ويقوي الجسم خلال صيامه ويزيد مقاومته للأمراض.

فوائد التمر في الحفاظ على العظام والأسنان

المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة في التمر تدعم صحة العظام والأسنان، وتحافظ على قوتها وصلابتها، وهو أمر مهم للصائمين للحفاظ على نشاطهم البدني خلال شهر رمضان.

نصائح لتناول التمر

رغم فوائده العديدة للتمر، إلا أنه ينصح بتناوله باعتدال لتجنب زيادة السعرات الحرارية، ويمكن تناوله بعدد معتدل من القطع عند الإفطار قبل البدء بالوجبة الرئيسية لتحقيق أقصى فائدة طاقة وصحية.