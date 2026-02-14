إبراهيما كوناتي يعود إلى حسابات ريال مدريد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 07:22 مساءً - عاد لاعب فريق ليفربول، اللاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي، مجددًا إلى حسابات نادي ريال مدريد الإسباني، ويكون ذلك من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي لهذا العام 2026.

تفاصيل انتقال إبراهيما كوناتي لريال مدريد

كشفت بعض من التقارير الصحفية، إن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، عاد مجددًا في حسابات فريق ريال مدريد، ويكون ذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويأتي ذلك خاصة ً مع انتهاء عقده مع الريدز ويكون في صفقة الانتقالات الحرة.

ريال مدريد يتواصل مع كوناتي للتعاقد معه

أوضحت تلك التقارير الصحفية، بأن الفريق الملكي الإسباني، سوف يقوم الفترة المقبلة بالتواصل مع ممثلي اللاعب الفرنسي للتعر فعلى موقف إبراهيما كوناتي، من تجديد عقده مع الريدز، والذي سينتهي خلال نهاية الموسم الحالي.

انضمام كوناتي للنادي الملكي الصيف المقبل

يذكر إن فريق ريال مدريد الإسباني، يرغب في التعاقد مع المدافع الفرنسي وذلك خلال الصيف القادم لهذا العام الحالي 2026، يأتي ذلك من أجل تعويض الرحيل المحتمل لكل من لاعبي خط الوسط أنطونيو رودريجو ودفيد ألايا، خاصةً انتهاء عقدهم مع النادي الملكى في شهر يونيو المقبل.