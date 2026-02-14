باقة أفلام كندية مجاناً.. تردد قناة Extasy TV...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 07:22 مساءً - تعد Exxxtasy TV واحدة من القنوات المعروفة في عالم القنوات الموجهة للبالغين حيث تقدم محتوى سينمائي جريء وليس مخصصًا للمشاهدة العائلية، تبث هذه القناة في الأصل عبر البث التلفزيوني المدفوع في كندا ضمن باقات شبكات الكابل والأقمار الخاصة وتعرف بكونها من القنوات التي تختص بعرض مواد ترفيهية للكبار فقط مع تركيز على جودة المشاهدة وتجربة بث مستقرة.

ما هي قناة Exxxtasy TV؟

قناة Exxxtasy TV هي قناة كندية مخصصة للبالغين تتبع شبكات البث المدفوع وقد تأسست في أوائل الألفية لتقديم محتوى للكبار موجهًا بشكل أساسي للبالغين الذكور وتتضمن عروض أفلام وبرامج ذات طابع جريء، تعد القناة جزءًا من مجموعة قنوات ترفيهية مشابهة تستهدف نفس الفئة من المشاهدين.

تردد Exxxtasy TV على الأقمار الصناعية

إذا كنت ترغب في متابعة Exxxtasy TV عبر القمر الصناعي فهناك ترددات مدرجة لقنوات مشابهة تبث، أحد الترددات المسجلة للقناة عبر قمر Nimiq 6:

التردد: 12253 الاستقطاب: رأسي (V) نظام البث: DVB-S معدل الترميز: 21500 معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

هذه الإعدادات تستخدم في باقات البث المشفر التي تقدم القناة ضمنها وقد يتمكن بعض مشغلي الأقمار من تضمين القناة في باقاتهم الخاصة لذلك تفضل دائمًا تجربة البحث اليدوي عند إدخال التردد في الرسيفر.

ملاحظات مهمة عند الضبط